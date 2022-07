UDA-AL x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e ficha técnica

O Ceará visita à UDA-AL neste sábado (2), às 15h (horário de Brasília), pela 3ª rodada do Grupo C do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. O duelo acontece no Estádio Universitário/UFAL, em Maceió (AL).

Com seis pontos em duas partidas, as Meninas do Vozão estão invictas na competição. Nas duas rodadas, goleou o Botafogo-PB e venceu o Clássico-Rainha contra o Fortaleza. O adversário, por sua vez, ainda não venceu na Série A2.

Em caso de vitória, o Ceará deixa a classificação ao mata-mata do torneio nacional encaminhada.

Onde assistir

A partida será transmitida na Eleven Sports.

Palpite para o jogo

inter@

Ficha técnica | UDA-AL x Ceará

Local: Estádio Universitário/UFAL, em Maceió (AL)

Data: 02/07/2022 (sábado)

Horário: 15h (de Brasília)

Árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (AL)

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (FIFA-AL) e Fernanda Felix da Silva (AL)

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil