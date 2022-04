Tyson Fury x Dillian Whyte: veja onde assistir, horário e palpites para luta que vale título mundial

Tyson Fury, atual campeão mundial peso-pesado pelo Conselho Mundial de Boxe (WBC) e pela ‘The Ring’, vai colocar os títulos em disputa. O duelo será com Dillian Whyte, neste sábado (23), no Estádio de Wembley, às 15h (de Brasília). Cerca de 94 mil pessoas são esperadas.

Palpites para Fury X Whyte

Whyte havia se recusado a lutar por um impasse financeiro durante a negociação para a disputa do WBC. O britânico, no entanto, concordou em receber 20% da bolsa total (30 mi de libras esterlinas ou R$ 204 milhões). Fury vai ficar com os 80%.

Aos 33 anos, Fury venceu duas vezes seguidas Deontay Wilder, detentor anterior dos cinturões em disputa. O inglês, que está a 32 lutas invicto no boxe profissional, quer medir forças com o campeão peso-pesado do UFC, o camaronês Francis Ngannou. O duelo deve ocorrer em 2023.

Já Dillian Whyte, que é jamaicano mas representa o Reino Unido, chega com vitória sobre Alexander Povetkin, ganhando a revanche após derrota no duelo anterior. No cartel, são 28 vitórias, 19 por nocaute, além de duas derrotas como profissional

ONDE ASSISTIR

A luta será transmitida no Brasil pela ESPN 2

FICHA TÉCNICA

Tyson Fury x Dillian Whyte

Data e hora: 23/04, às 15 horas

Local: Estádio de Wembley, em Londres (ING).

