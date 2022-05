Turfe: Criadores cearenses se preparam para evento de Quarto de Milha em Pernambuco

Mais uma edição da tradicional disputa do 'Velocidade do Nordeste' está programada para este final de semana na cidade de Bezerros (PE) . Dentre de vários destaques da programação reunindo criadores e proprietários da raça Quarto de Milha, a presença da campeã fazenda cearense Haras Claro.

Com convidativas premiações, o VIII GP Velocidade do Nordeste acontece em provas de 301 metros e o Derby Dr. Severino Ferreira de Omena (in memorian) em 320 metros. O evento terá o leilão com oferta de vários lotes de animais da raça Quarto de Milha.

Enquanto a disputa do VIII GP Velocidade do Nordeste terá as provas classificatórias sábado (28) à tarde e a final no domingo (29), às 16h30, a disputa do Derby Dr. Severino Ferreira de Omena terá suas emoções domingo, às 16h. Nesta prova, a presença da potranca Onix Fly Reason, criação campeã da Fazenda Haras Claro.