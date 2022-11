Torcida do Ceará realiza protesto antes de último jogo pela Série A; veja fotos

A torcida do Ceará realizou um protesto contra a diretoria do clube, horas antes do jogo contra o Juventude, no Castelão, pela 38ª e última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será de portões fechados às 16 horas e marca a despedida do Vovô da elite do futebol brasileiro.

O protesto é o primeiro após o rebaixamento do Alvinegro para a Série B, definido na última quarta-feira, após derrota para o Avaí.

A torcida se reuniu nas proximidades da Arena Castelão, em frente à sede da Superintendencia de Obras Públicas (SOP-CE), mostrando faixas que pediam respeito à nação alvinegra e ao estatuto do clube, além de pedir a saída do presidente Robinson de Castro.

Na última sexta-feira (11), a diretoria do clube divulgou uma carta aberta pedindo desculpas pelo rebaixamento e prometendo reeguer o Ceará, mas após a publicação, recebeu críticas da torcida.

Veja as imagens:

Legenda: Torcida do Ceará realiza protesto próximo da Arena Castelão antes do jogo contra o Juventude pela Série A Foto: Raísa Martins / SVM

Legenda: Torcida do Ceará protesta contra a diretoria do clube após o rebaixamento Foto: Raísa Martins / SVM

Legenda: A torcida do Ceará realiza protesto após o rebaixamento do clube para a Série B do Brasileiro Foto: Raísa Martins / SVM

