Time feminino de vôlei está desaparecido após terremoto na Turquia

Uma equipe de vôlei feminina está desaparecida na Turquia após o país sofrer um terremoto, neste domingo (5), que resultou em mais de 2.200 mortos e milhares de feridos. Ao todo, 14 atletas do Hatay ocupavam um prédio que foi destruído pelo abalo sísmico de magnitude 7,8 na escala Richter.

O edifício era residencial e teve a estrutura totalmente comprometida com o incidente. Dirigentes da equipe afirmaram para a imprensa internacional que não conseguiram mais contato com o elenco.

Até o momento, os agentes de resgate seguem em busca de sobreviventes nos escombros. Além da Turquia, outros tremores de grandes proporções foram sentidos no Chipre, no Líbano e na Síria.

Equipe masculina resgatada

Uma parte dos jogadores de vôlei masculino do clube Malatya Metropolitan Belediyespor foi soterrado após o terremoto no país. Até agora, três dos seis jogadores do local foram resgatados.

“Nossos corações estão partidos. Esperamos que nossos cidadãos presos sob os escombros sejam removidos o mais rápido possível. Apresento minhas condolências às famílias de nossos cidadãos que perderam suas vidas”, afirmou Mehmet Erken, presidente do Alanya Belediyespor Club.

O brasileiro Renan Purificação, que atua no vôlei turco, utilizou as redes sociais para acalmar a família. “Estou bem, seguro. Vamos rezar pelas pessoas e enviar boas energias”, disse em um post.