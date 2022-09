Saiba quem é Felipe Drugovich, primeiro brasileiro campeão na história da Fórmula 2

O automobilismo brasileiro conquistou pela 1ª vez na história a Fórmula 2. O feito inédito é do piloto Felipe Drugovich, de 22 anos, que faturou o título com antecedência neste sábado (10), após o GP da Itália. Assim, deixou a MP Motorsport no topo do pódio na modalidade que antecede a F-1.

Na corrida, Felipe deixou a prova logo na largada, após um acidente. Apesar disso, os demais concorrentes não conseguiram pontuações que o permitissem seguir brigando pelo campeonato. Restam duas corridas em 2022, com provas marcadas para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

Família vencedora

Natural de Maringá, no Paraná, Felipe Drugovich é sobrinho de Oswaldo Drugovich Júnior, campeão da Fórmula Truck, e Cláudio Drugovich, ex-competidor da Fórmula Ford. Deste modo, o automobilismo tem a influência na família, com o jovem ascendendo no cenário internacional.

O início nos autódromos ocorreu no Kart do Brasil, aos oito anos. Após cinco temporadas e inúmeros títulos nacionais, migrou para a Europa e se sagrou vice-campeão europeu de Kart no módulo KFJ. Com 16, subiu para a Fórmula 4. com uma evolução em desempenho a cada nova campanha.

Em 2018, estreou na EuroFormula Open e dominou a competição, com 14 vitórias em 16 provas - o recorde absoluto do torneio em uma única edição. No ano seguinte, começou na F-3 e logo depois foi para a F-2, onde agora se tornou campeão, em 2022, com duas provas de antecedência.

Drugovich na F1

Em alta na Europa, Drugovich é cotado para integrar uma equipe na Fórmula 1 de 2023, na principal categoria do automobilismo mundial. As principais equipes no radar são Aston Martin ou Alpine, com chances como piloto de desenvolvimento. Apesar dos rumores, ainda não há uma oferta oficial.

