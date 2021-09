Robson Conceição luta pelo título mundial dos super-penas; veja horário e onde assistir

Medalhista de ouro na Rio-2016, Robson Conceição é o desafiante do mexicano Oscar Valdez pelo cinturão dos super-penas do Conselho Mundial de Boxe (World Boxing Council, WBC). A luta é considerada a maior desde a primeira aposentadoria de Acelino Popó Freitas, em 2007. O confronto será neste sábado (11), por volta das 2h (horário de Brasília), em Tucson, no Arizona (EUA).

Conceição e Valdez são velhos conhecidos. Os dois se enfrentaram ainda quando amadores e a vitória foi para o brasileiro. O gosto de revanche foi um facilitador para que o confronto fosse casado. Conceição tem cartel de 16 vitórias em 16 lutas feitas, sendo oito por nocaute, assim como o campeão, também invicto em 29 desafios. Atualmente, os atletas são agenciados pela mesma empresa, a Top Rank.

Campeões

Desde 2007, o Brasil teve outros campeões mundiais, como Rose Volante, entre 2017 e 2019. Ela foi dona de um cinturão da Organização Mundial de Boxe (WBO), tida como a quarta organização mais importante do boxe mundial.

Em 2019, Patrick Teixeira foi campeão interino da WBO ao vencer o dominicano Carlos Adames. Acabou sendo considerado o campeão linear, mas perdeu na minha defesa do cinturão, contra o argentino Braian Castaño.

Valdez x Conceição

Quando: sábado (11), às 2h

Local: Casino Del Sol, Tucson, Arizona (EUA)

Transmissão: Bandsports

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte