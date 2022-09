Richardson elogia trabalho de Lucho, lembra de Dorival e fala em guinada do Ceará no Brasileiro

O volante Richardson, do Ceará, falou sobre a chegada do novo técnico Lucho González, lembrou momentos da equipe com Dorival Júnior e projetou momento decisivo para o time no Brasileirão. A entrevista exclusiva foi concedida no programa Jogada 1º Tempo desta quinta-feira (8).

“Ele está adaptado ao Brasil, jogou aqui muito tempo. Tem cobrado muita intensidade nos treinos, que tem sido muito competitivos, para que ele possa conhecer cada atleta. Ele chegou muito tranquilo, mostrando que cada jogador vai ser importante. Não teve tanto tempo de trabalho, mas deu ele deu muita confiança pra gente. Falou que se ele estava assumindo a equipe é porque via qualidade. Que não acreditava na situação que a gente estava passando... A tabela não é reflexo da equipe que a gente tem no momento. Que a gente tem e pode almejar coisas maiores. A gente sabe que o Flamengo, falando do último jogo, é um dos melhores elencos, se não o melhor do Brasil, muito volume de jogo, principalmente jogando em casa. A gente absorveu bem as ideias. A gente conseguiu fazer duas linhas compactas, todo mundo se doando sem a bola. E com a bola a gente tentou fazer nosso jogo. A gente vai se adaptando a essa forma de jogar novamente, porque muda o treinador muda um pouco o estilo de jogo”, disse o jogador.

O jogador ressalta o fato de ter mais tempo para treinamentos. Assim, o grupo vai poder se adaptar melhor ao estilo de jogo pedido por Lucho.

"A gente provou nesse último jogo que a gente conseguiu assimilar as ideias e a forma tática que o Lucho quer pra nossa equipe. A gente, por estar treinando no horário do jogo, a gente tá trabalhando muito forte pra fazer um grande jogo e vencer", explicou Richardson.

O Ceará chega ao quarto técnico na temporada. Richardson lembra que o melhor momento do time foi sob comando de Dorival Júnior, hoje treinador do Flamengo e vai disputar a final da Libertadores.

“Se a gente soubesse o que realmente estava dando certo e o que foi mudado, a gente faria novamente pra dar tudo certo de novo. Acho que o Thiago tem um jeito de comandar, o Marquinhos tem outro, o Dorival também… A gente tentou se adaptar da melhor forma possível. Em resultados, o melhor momento realmente foi com o Dorival. Mas a gente fez grandes jogos com o Thiago e o Marquinhos no comando. Acho que a gente provou, independente do comando, que temos um bom grupo, um bom elenco. Acho que é o momento de guinada dentro da competição. Nos primeiros sete jogos, temos cinco em casa. E tempos um tempo agora legal de treinamento. Duas semanas cheias, depois mais dez dias do jogo do São Paulo pro jogo seguinte. Acho que esse é o momento de focar, esquecer o que passou e tentar fazer bons jogos e mudar de uma vez por todas esse patamar que a gente vive no momento”, concluiu o volante.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA:

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil