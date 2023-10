Rebeca Andrade supera Simone Biles e conquista o ouro no salto no Mundial de Ginástica Artística

Medalha de ouro para o Brasil no Mundial de Ginástica Artística de 2023! A ginasta brasileira Rebeca Andrade conquistou a medalha de ouro na final da categoria salto. Ela superou a norte-americana Simone Biles, ficou com a medalha de prata.

Rebeca, de 24 anos, é o principal nome brasileiro da atualidade na ginástica artística. Ela conquistou uma medalha de ouro no salto das Olimpíadas de Tóquio,. Na última sexta (6), ela conquistou a prata no individual geral do Mundial, ficando atrás justamente de Biles.

Na prova decisiva deste sábado, Rebeca Andrade executou dois saltos com muita precisão e somou 14,750 pontos no total, assumindo o primeiro lugar da prova e conquistando a medalha de ouro. Biles teve 14,549 pontos e Yeo Seojeong, com o bronze, teve 14,416.

Legenda: Medalhistas da final do salto no Mundial de Ginástica Artística Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

O Campeonato Mundial de Ginástica Artística de 2023 está acontecendo na Bélgica até o dia 8 de outubro. Rebeca Andrade disputará também a final do solo neste domingo (8), quando enfrentará mais uma vez Simone Biles.