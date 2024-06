Quintero dedica vitória do Vila Nova sobre o Ceará ao Fortaleza: 'um presente para o Laion'

O zagueiro Juan Quintero, que atualmente defende o Vila Nova, mas já teve passagem marcante pelo Fortaleza, usou suas redes sociais na noite da última segunda-feira (10), para polemizar e provocar o Ceará. Na postagem, o cherife do Tigre, exaltou a vitória por 3 a 2 contra o Ceará na Série B e dedicou o triunfo para o Fortaleza.

Legenda: Zagueiro usou seu perfil no instagram para polemizar e provocar o Ceará Foto: Reprodução

Com gol nos acréscimos, o Ceará foi derrotado para o Vila Nova/GO por 3 a 2, no estádio OBA, em Goiânia (GO) e deixou o G4 da Série B. O Vovô empatava até os 51 do 2º tempo, quando Alesson fez de pênalti para o Vila Nova, marcado após revisão do VAR.