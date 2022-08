Quem é o ex-goleiro Emerson? Veja a história do ex-atleta que revelou homossexualidade

O ex-goleiro Emerson Ferretti, com passagens por Grêmio, Flamengo, Juventude e Bahia, revelou ser homossexual nesta sexta-feira (19), em entrevista ao podcast “Nos Armários dos Vestiários”, do Globo Esporte. Aos 50 anos, afirmou que “é possível ser gay, ídolo e ganhar títulos”.

Durante a carreira, Emerson conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste, além de títulos estaduais.

“Eu não tinha tido contato com o mundo gay até então, com 21 anos. Então, quando quebrei a perna […] acabei saindo de cena um pouco e foi o que me deu a oportunidade de poder repensar algumas coisas e começar a equilibrar isso”, disse.

“O ambiente do futebol é muito hostil para um gay, muito mesmo. É possível ser gay, ídolo e ganhar títulos. Dá para ser um jogador talentoso. Dá para ter sucesso no futebol. Eu cumpri minhas obrigações dignamente”, completou.

Na entrevista ao podcast, ele comentou sobre “a fama de gay” e como isso impactou na carreira de atleta.

“Parei de jogar com 35 anos, fui até o final, joguei em vários clubes. Sei que a fama me prejudicou bastante. Eu poderia até ter tido muito mais sucesso. Poderia ter feito muito mais coisas do que fiz, ter conquistado muito mais coisas […] O fato de ser gay não me parou, eu fui até o final. Mas sei de dirigentes que não me contrataram porque sou gay”.

O atleta anunciou aposentadoria em 2007, após conquistar o título estadual pelo Vitória e contribuir para o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente, atua como comentarista em Salvador.

