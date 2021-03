Primeiro reforço, Lucas Crispim é apresentado e quer estrear no Fortaleza logo: "me sinto bem"

O 1º reforço do Fortaleza para a nova temporada já está animado para estrear pelo Leão: o meia Lucas Crispim, de 26 anos, chega do Guarani com contrato até o fim de 2022 e promete disputar vaga na equipe titular.

"É uma possibilidade muito grande. Não apenas de jogar uma Série A, mas de vestir essa camisa que é de um gigante brasileiro. Dessa forma, pressão vai existir naturalmente e agora fazer parte dessa reformulação. Tenho maior prazer de começar logo e que eu possa devolver todo esse carinho que venho recebendo nas redes sociais, na rua, devolver isso em campo", declarou o atleta em sua apresentação.

Destaque do clube paulista na Série B do Brasileirão, Lucas anotou quatro gols e distribuiu três assistências, chamando atenção do Tricolor cearense.

"Sou um meia com bom passe, uma boa chegada na área, procuro estar próximo dos atacantes para servi-los e as vezes caio para os lados também. Do jeito que o professor resolver me usar, estarei pronto", garantiu Crispim.

Sondado por outros clubes da elite brasileira, mas o projeto tricolor agradou se destacou dentre os outros.

"O projeto que ofereceram aqui foi bem gratificante, tínhamos algumas outras propostas na mesa, de outros times da Série A, então conversei com meu empresário, meu staff, minha família e resolvemos acertar com o Fortaleza. A estrutura e o projeto oferecido foram bem interessantes", explicou o jogador.

Apesar do pouco descanso entre as temporadas, Lucas acredita que já pode estrear nesta quarta-feira (3), diante do CRB, às 19h30, pela Copa do Nordeste.

"Estou me sentindo bem, tive poucos dias de folga depois do Campeonato Brasileiro, cheguei bem aqui e todos os testes que fiz foram positivos. Creio que já posso ir no próximo jogo e fazer uma grande estreia, se Deus quiser", afirmou o reforço.

