Presa espectadora do Tour da França que provocou acidente de ciclistas

Foi detida a espectadora que causou a queda de vários ciclistas do Tour da França, enquanto exibia um cartaz no sábado na Bretanha, informou nesta quarta-feira uma fonte próxima à investigação.

"A mulher foi formalmente identificada. Ela está detida há alguns minutos e sua audiência apenas começou", acrescentou a fonte, especificando que a responsável pela queda é uma cidadã francesa.

"Uma suspeita está sob custódia", confirmou à AFP Camille Miansoni, promotora pública da cidade de Brest. "Saberemos mais entre até amanhã de manhã", acrescentou.

Na terça-feira, a promotora informou que a investigação estava "indo bem". “As coisas estão progredindo e esperamos resolver este caso em um tempo razoável”, garantiu falando de “vários testemunhos” após o apelo à colaboração das pessoas presentes na etapa para encontrar a responsável pela queda de vários competidores da tradiconal prova de ciclismo.

Acidente

No sábado (26), na primeira etapa da Tour da França, a cerca de 45 km do fim da prova, entre Brest e Landerneau, uma mulher com um cartaz à beira da pista foi atropelada pelo pelotão principal de ciclistas, causando a queda de vários competidores.

Os ciclistas do Tour da França expressaram sua insatisfação com a multiplicação das quedas na terça-feira, interrompendo a prova por um minuto, 500 metros após o início da quarta etapa entre Redon e Fougères.

