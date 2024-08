Portilho valoriza a prata da seleção feminina: 'Esse grupo ainda vai conquistar coisas grandes'

Apesar da derrota por 1 a 0 para os Estados Unidos na final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 do futebol feminino, o sentimento entre as jogadoras da seleção brasileira após a partida era de dever cumprido.

Uma das protagonistas da boa campanha brasileira em Paris, Gabi Portilho valorizou o segundo lugar da seleção brasileira, o primeiro pódio desde Pequim-2008, e disse que a equipe tem potencial para ir ainda mais longe.

"Essa medalha de prata vale ouro, fizemos uma grande competição. A gente superou obstáculos, as dificuldades, as lesões... Que essa prata sirva para ajudar no crescimento e dar visibilidade (ao futebol feminino no Brasil)", comentou a atacante, prevendo um futuro promissor à seleção feminina.

"Esse grupo é jovem e ainda vai conquistar coisas grandes", disse. "A comissão técnica também é vitoriosa, trabalhadora e merecedora. Agora é levantar a cabeça e seguir porque essa medalha é muito importante."

Segundo Portilho, a derrota na final não apaga a boa campanha do Brasil durante o torneio de futebol. Apesar de oscilar na fase de grupos, a seleção comandada por Arthur Elias superou as favoritas França e Espanha, atual campeã mundial, no mata-mata, para alcançar a decisão.

"Jogamos bem hoje, criamos, tivemos oportunidades, mas a goleira delas foi feliz", analisou, referindo-se a Alyssa Naeher. "A gente se entregou, deu o máximo e, em pouco tempo, conquistou muita coisa. Tenho muito orgulho do que a gente fez nos Jogos, jogou no limite, com dores, com lesão e com todas as adversidades."