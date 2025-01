Neymar aceita proposta salarial do Santos e tenta liberação do Al-Hilal

O Santos chegou a um acordo com Neymar e agora aguarda a rescisão de contrato do atacante brasileiro com o Al-Hilal, vínculo que vai até junho.

Os detalhes contratuais já foram acertados. O próximo passo é um acordo financeiro com o time saudita ser costurado. Até o fim do contrato, Neymar tem a receber R$ 400 milhões do Al-Hilal e o jogador não quer abrir mão desse valor.

Fora do Sauditão

Neymar não foi inscrito no Campeonato Saudita por não apresentar condições ideais de jogo, segundo o técnico Jorge Jesus, e deve ser utilizado apenas na Liga dos Campeões da Ásia e no Mundial de Clubes, o que praticamente deixa o caminho livre para o atleta retornar ao Brasil, seja por empréstimo ou caso resolva rescindir seu vínculo com o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Em entrevista coletiva na última quinta-feira, o ex-treinador do Flamengo afirmou ainda que o astro brasileiro não está conseguindo acompanhar o restante do elenco.

"Não está fácil. Ele (Neymar) vem de uma lesão que o tirou da competição. Quando estava quase voltando, voltou a se lesionar. É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, top mundial. Mas a verdade é que fisicamente não tem conseguido acompanhar a equipe", afirmou Jesus.