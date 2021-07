Nas Olimpíadas, Arthur Nory se pronuncia sobre caso de racismo após ataques na web

Arthur Nory, representante do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, está sendo vítima de ataques nas redes sociais. Internautas lembraram o episódio de racismo envolvendo o atleta em 2015, quando um vídeo vazou, em que ele e os também ginastas Fellipe Arakawa e Henrique Flors faziam comentários de preconceito contra o colega de equipe Angelo Assumpção.

No Twitter, o atleta indagou sobre ofensas em postagem. "É normal tanto xingamento, ódio e desejar o mal aqui no Twitter?", desabafou Arthur, que na época do ocorrido, disse que se tratava de uma brincadeira, mas depois, em setembro de 2020, admitiu o erro e que se sentia envergonhado em uma publicação em sua rede social.

Legenda: Postagem de Arthur Nory e resposta de Valesca Popuzada em rede social Foto: Reprodução/Twitter

A cantora carioca Valesca Popozuda, então, respondeu o ginasta. "Não é. Mas quando a gente erra, é melhor assumir o erro e pedir desculpas. Porque aqui no Twitter ninguém passa pano mais não. Vamos melhorar o discurso e assumir os erros. Beijos e boa sorte", escreveu ela.

Após ler, Arthur respondeu tweet da funkeira. "Eu errei e eu assumi. Paguei por ele e, até hoje, pago por isso! Nunca escondi meu erro e sempre busquei conhecimento para me tornar uma pessoa melhor. Eu não sou o mesmo de cinco anos atrás", rebateu o ginasta.

