Messi se diz'muito feliz' antes de primeira final pelo Inter Miami

Lionel Messi está "muito feliz" na Flórida. O astro argentino comemorou, nesta quinta-feira (17),a recepção que teve no Inter Miami e o fato de já estar em uma final com seu novo clube, no sábado, contra o Nashville SC, pela Copa das Ligas.

Em sua primeira entrevista coletiva como jogador do Inter, Messi se mostrou muito grato por tudo o que viveu desde que chegou aos Estados Unidos, há pouco mais de um mês.

"Eu vim aqui para jogar, continuar aproveitando o futebol, a vida,e escolhi este lugar por isso", disse o argentino em uma sala abarrotada de jornalistas. "Estou muito feliz coma decisão que tomei e não só na parte esportiva, por como estamos, mas também pela minha família, por como vivemos o dia a dia, a cidade, esta nova experiência".

Contraste

Uma situação que ele comparou com sua experiência anterior, no Paris Saint-Germain, onde chegou depois de passar a maior parte da vida no Barcelona.

"Minha ida para Paris não era algo que eu desejava, não queria sair do Barcelona, e por assim dizer, foi de um dia para outro (...) Isso foi difícil, é o oposto do que estou vivendo aqui", disse Messi.

Legenda: Messi tem sido ovacionado pela torcida nos jogos do Inter Miami Foto: Divulgação / Inter Miami

Chance de título

Sobre o nível atingido pelo Inter Miami em apenas quatro jogos, o craque argentino não se mostrou surpreso. "Estávamos preparados para tentar competir" na Copa das Ligas, declarou. Uma competição que, segundo ele, "era uma linda oportunidade para começara mudar" os resultados da equipe e traçar objetivos difíceis. Ganhara Copa das Ligas "seria incrível para mim, para todos os torcedores e para o clube, que quer continuar crescendo",concluiu Messi.