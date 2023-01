Marcelo Negrão comemora 1ª vitória do Rede Cuca na Superliga de vôlei: 'São verdadeiros guerreiros'

Diante do Brasília, o Rede Cuca fez história novamente. Tornou-se a primeira equipe cearense a vencer uma partida na Superliga masculina de vôlei. No Ginásio Paulo Sarasate, aplicou 3 sets a 0 e tomou novo fôlego para seguir na briga pela permanência na elite nacional da modalidade. Marcelo Negrão, técnico do time, avaliou

“A gente está jogando um campeonato onde há as melhores equipes do Brasil, algumas das melhores do mundo. É um campeonato equilibrado. A Superliga é visada pelo planeta inteiro. Todo mundo tem como referência esse campeonato, e a gente está jogando. Não vai ser fácil. Nunca vai ser. Por isso leva um tempo de maturação, de treinamento, o próprio grupo se conhecer, mas está aí o resultado. Graças a Deus, veio a primeira vitória e que venham outras. Esses meninos são verdadeiros guerreiros. Estão jogando de igual para igual contra os melhores do mundo”, disse o treinador.

O Rede Cuca conquistou o 3º lugar na Série B 2021/22 e foi convidado a disputar a Superliga após indeferimento da inscrição do Vôlei Funvic Natal por não cumprimento dos requisitos estipulados no fair play financeiro. Assim, o time tornou-se o primeiro cearense a disputar um dos maiores torneios de vôlei do mundo.

O projeto nasceu em 2021 no Instituto Cuca, da Prefeitura de Fortaleza, e realiza trabalho social oferecendo práticas esportivas e outras atividades há mais de 10 anos. Hoje, o time é o único representante das regiões Norte e Nordeste. Após 14 rodadas, a equipe lutava pelos primeiros três pontos em quadra, que vieram nesta segunda-feira, diante da torcida.

“É sempre um caminho a ser seguido. A gente começa a abrir as portas, abrir os horizontes, e ver que o trabalho está sendo bem feito. Voleibol é diferente, não é do dia para a noite. Mas está começando a dar frutos. E é o caminho pro Rede Cuca, para o voleibol do Ceará”, explicou Negrão.

O Brasília foi derrotado por 3 sets a 0 (28/26; 26/24; e 25/12). Com a vitória, o RCV somou os primeiros 3 pontos e reduziu a diferença para o adversário, que está colado na tabela com 6 pontos.

“Todas as equipes do campeonato brasileiro são equilibradas. Estamos falando de investimentos aí do 1º colocado de R$10 a 12 milhões por temporada. Ninguém está entrando aqui para brincar. Não é porque hoje nós somos os últimos e o Brasília penúltimo que a gente tem que desmerecer. O que vale mais é a vitória e passar confiança para esses meninos de que podem jogar, de que tem condição de jogar. Isso é o que fica. O legado que a gente está começando agora é o mais importante”, finalizou o técnico.

O Rede Cuca volta a jogar neste sábado (6), quando enfrenta o Suzano Vôlei. O jogo será às 19 horas, no Ginásio Paulo Sarasate.