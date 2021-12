Manchester United x Crystal Palace: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Manchester United enfrenta o Crystal Palace nesta domingo, 5 de dezembro às 11:00h (horário de Brasília), no Old Trafford, em Manchester, pela 15ª rodada da Premier League.

Os Red Devils vem com moral após vencer o Arsenal, mas ainda estão longe dos lideres, em 7º com 21 pontos. O Palace é o 11º com 16.

Onde vai passar

A partida terá transmissão ao vivo do Star+

Prováveis Escalações

Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelof, Maguire, Telles; McTominay, Fred; Sancho, Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo.

Crystal Palace: Guaita; Tomkins, Andersen, Guehi, Mitchell; Gallagher, Milivojevic, Kouyate; Ayew, Benteke, Zaha.

Ficha técnica de Manchester United x Crystal Palace

Local: Old Trafford, em Manchester

Data: 11:00h (de Brasília), domingo, 5 de dezembro

Árbitro: C. Pawson