Mais de 180 crianças participam do Festival Paralímpico no CFO, em Fortaleza

O Festival Paralímpico realizado no últiimo sábado (7), no Centro de Formação Olímpica (CFO), recebeu 186 crianças que vivenciaram modalidades paralímpicas. O evento foi realizado pela Secretaria do Esporte (Sesporte), em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), em comemoração ao Dia Nacional do Atleta Paralímpico.

“Estamos nessa edição com três modalidades paralímpicas, recebemos a participação de crianças de toda a região metropolitana de Fortaleza, com uma manhã de muita atividade, desenvolvendo o paradesporto no nosso estado”, disse o secretário do Esporte, Rogério Pinheiro.

Modalidades

Os participantes conheceram as modalidades de basquete em cadeiras de roda, futebol adaptado e tiro com arco.



Para a técnica da Sesporte, Géssica Alexandre, o festival paralímpico é o momento de conhecer as modalidades por meio da inclusão esportiva. “Esse é um dos eventos mais importantes do Brasil, o único na América Latina que oferece modalidades paraolímpicas para crianças com deficiência e sem deficiência. Todas as crianças têm a oportunidade de vivenciar, brincar e as modalidades paralímpicas através da inclusão esportiva”.

Legenda: Mais de 180 crianças participam do Festival Paralímpico em Fortaleza Foto: EstacioJr / Secretaria do Esporte (Sesporte)



Para a mãe do paratleta da Bocha, Ozilene Pascoalli, o momento é de conhecimento das modalidades paraolímpicas. “Esse momento é muito importante, foi por meio do Festival Paralímpico que ele conheceu a bocha, sendo hoje atleta. O meu recado é que vocês pais tragam os seus filhos que vale muito a pena, por ser um momento único exclusivo para eles”.



Evento nacional

O evento aconteceu em 110 cidades espalhadas pelas 27 unidades federativas do Brasil. Neste sábado, foram 18.432 mil crianças que participaram do evento que celebrou o Dia nternacional da Pessoa com Deficiência, comemorado no último dia 3 de dezembro.

O momento proporciona a crianças com e sem deficiência (até 20%) a vivência em modalidades paralímpicas de maneira recreativa e lúdica, bem como difunde o Movimento Paralímpico por todo o território nacional. Participaram crianças e jovens, de 7 a 20 anos, com 20% de inscritos sem deficiências.