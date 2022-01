Luizinho vence 1ª etapa do Circuito Brasileiro de Skate Park, em Criciúma

O skatista Luiz Francisco Mariano, conhecido como ‘Luizinho’, conquistou neste domingo (23) a 1ª etapa do Circuito Brasileiro de Skate Park, em Criciúma, Santa Catarina. Augusto Akio, na 2ª colocação, e Pedro Carvalho, na 3ª posição, completaram o pódio do STU.

"Eu passei a semana andando no street, muita gente falou muita coisa boa. Eu vim para cá, eu vi que eu era um dos melhores do mundo, com certeza. Que eu tinha que continuar lutando. Isso me motivou cada vez mais, desde semana passada até hoje. Obrigado skateboarding, obrigado a todo mundo que faz parte da minha vida.", disse em entrevista ao Esporte Espetacular.

Luizinho teve desempenho brilhante na competição, liderando a semifinal (75,23) e a final (77,33), conquistando o título da etapa. Luiz Francisco disputou ponto a ponto na decisão com Augusto Akio e Pedro Carvalho.

Nas quatro voltas da decisão, Luizinho pontuou 24,67 52, 77,33 e 13,33, respectivamente. O 77,33 garantiu o título da etapa ao skatista de 21 anos.

Confira o resultado da final do STU em Criciúma

Luiz Francisco Mariano (77,33) Augusto Akio (75) Pedro Carvalho (72) Kalani Konig (71,33) Gui Khury (70) Murilo Peres (66) André Mariano (56) Mateus Guerreiro (16,33)

