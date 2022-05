A sexta-feira (27) será de bola rolando na Série B do Campeonato Brasileiro, com o líder Cruzeiro enfrentando o Criciúma fora de casa. Além disso, o Campeonato Amapaense segue com a disputa da fase de grupos.

VEJA HORÁRIO DOS JOGOS DE HOJE (27)

Campeonato Brasileiro Série B

19h - Tombense x Bahia - SporTV e Premiere

21h30 - Criciúma x Cruzeiro - SporTV e Premiere

Campeonato Amapaense

20h15 - Santos-AP x Ypiranga-AP - Sem informação de transmissão