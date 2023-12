Internacional x Botafogo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Internacional e Botafogo entram em campo nesta quarta (6), às 21h30 de Brasília, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), para disputar a 38ª rodada da Série A do Brasileirão, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O Inter ocupa atualmente a 9ª colocação na tabela de classificação. O time soma 52 pontos em 37 rodadas disputadas e já tem vaga garantida na Copa Sul-Americana. Já o Botafogo é o 5º colocado com 64 pontos e busca uma vaga direta na Libertadores via G4.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Premiere

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL

Rochet; Bustos, Igor Gomes, Mercado e Renê; Johnny (Bruno Henrique), Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet

BOTAFOGO

Lucas Perri; Danilo Barbosa, Philipe Sampaio, Cuesta; Tchê Tchê; Marlon Freitas, Lucas Fernandes; Victor Sá, Júnior Santos, Eduardo e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes



INTERNACIONAL x BOTAFOGO | FICHA TÉCNICA

Competição: 38ª rodada da Série A do Brasileirão

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 06/12/2023 (quarta)

Horário: 21h30 (de Brasília)