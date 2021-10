Inglaterra tropeça, empata com Hungria, mas segue líder isolada do Grupo I das Eliminatórias

Inglaterra e Hungria fizeram um jogo apático nesta terça-feira (12), no estádio Wembley, em Londres, e apenas empataram em 1 a 1 pela 8ª rodada das Eliminatórias Europeias para Copa do Mundo do Catar 2022. O resultado não tira a liderança isolada dos ingleses no Grupo I, mas serve de alerta na luta pela vaga direta.

O tropeço se desenhou logo no primeiro tempo, com gol pênalti marcado para os visitantes aos 23 minutos. Shaw acertou o rosto de Négo ao tentar dar um chutão na bola. O árbitro considerou o lance como faltoso e Sallai converteu para a Hungria.

A reação inglesa veio logo em seguida, aos 36 minutos da etapa inicial. Após cobrança de falta de Foden, a bola é desviada no primeiro pau e o zagueiro Stones completou para o fundo da rede. E a partida ficou nisso. As seleções não conseguiram mudar o placar no segundo tempo, especialmente Inglaterra, que optou por uma formação ofensiva, mas com pouca criação no meio.