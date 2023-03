Iguatu x América/RN: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Iguatu entra em campo nesta quarta-feira (2), pela 1ª Fase da Copa do Brasil. O Azulão enfrenta o América/RN, às 19h15, no estádio Morenão, em Iguatu (CE).

O confronto é disputado em jogo único, com vantagem do empate para o time visitante, por ter melhor colocação no ranking da CBF. Assim, para o Iguatu, só a vitória dá a classificação. Se avançar, o time cearense enfrentará o Santos.

O Azulão vem embalado após a classificação para a semifinal do Campeonato Cearense. No último sábado, a equipe venceu o Atlético por 2 a 1 no Morenão e avançou para encarar o Ceará nos dias 11 e 18 de março.

Jogo do ano

O meia Pedrinho destacou a boa fase que vive o Iguatu e classifica como jogo do ano para o clube.

"Estamos vivendo uma boa fase nesse início de ano. Conseguimos a classificação para a semifinal do campeonato estadual e isso nos traz uma confiança grande para a sequência de jogos decisivos que teremos pela frente. O nosso foco agora está nessa partida da Copa do Brasil, estamos trabalhando muito para que possamos chegar bem preparados", afirmou o meia.

Como vem o América

O América de Natal lidera a 2ª Fase do Campeonato Potiguar. A equipe venceu o Santa Cruz de Natal por 3 a 0 na última rodada, mas perdeu o atacante Wallace Pernambucano. que sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.



Onde assistir



O globoesporte.com transmite a partida ao vivo





Palpites

inter@

Prováveis Escalações

IGUATU

Marcelo, João Antônio, Calcinha, Regineldo, Max Oliveira, Dedeco, Guidio, Tiaguinho, Pedrinho, Caxito e Luís Soares. Técnico: Washington Luiz

AMÉRICA-RN

Bruno Pianissolla, Everton, Édson Silva, Luiz Paulo, Jean Pierre, Allef, Araújo, Rafinha, Elvinho, Iago e Lucas Dias. Técnico: Leandro Sena

Ficha Técnica | Iguatu x América/RN

Competição: Copa do Brasil - 1ª Fase

Local: Estádio Morenão, em Iguatu (CE)

Data: 2 de março de 2023

Horário: 19h15

Árbitro: Diego da Costa Cidral - SC

Árbitro Assistentes: Kleber Lucio Gil - SC e Gizeli Casaril - SC