Iguatu vence Sousa de virada e segue na briga por classificação na Série D; veja os gols

Na noite desta quinta-feira (15), o Iguatu venceu o Sousa/PB, de virada, por 2 a 1, no Estádio Morenão, em partida válida pela 8ª rodada do Grupo A3 da Série D. Os gols do Azulão foram marcados por Murilo Cavalcante e Regineldo, enquanto Guilherme Lucena marcou para os paraibanos.

Com o resultado, a equipe do Centro-Sul chega ao seu 9° ponto na Série D, ocupando a 7ª posição do grupo. A diferença para o 4º colocado, que é justamente o Sousa/PB, está em apenas três pontos. O próximo jogo do Iguatu será na terça-feira (20), diante do Campinense/PB, às 20h, no Estádio Amigão, em Campina Grande.

VEJA OS GOLS

O Sousa/PB saiu na frente do placar aos 36 minutos com um belo gol de falta marcado por Guilherme Lucena.

Após sair perdendo, a equipe comandada por Washington Luiz mostrou força e empatou o jogo ainda no primeiro tempo. Murilo Cavalcante pegou muito bem na bola e marcou o segundo gol de falta da partida, desta vez para o lado do Azulão, para colocar a igualdade no placar.

Na volta para a segunda etapa, o Iguatu confirmou a vitória com o gol do zagueiro Regineldo. Após a cobrança de escanteio, o capitão da equipe subiu mais que todo mundo e tocou de cabeça para definir o placar em 2 a 1 e garantir os três pontos.