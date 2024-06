Grêmio solicita estádio Presidente Vargas para mandar jogo na Série A

O Grêmio solicitou oficialmente o Estádio Presidente Vargas para mandar uma partida pela Série A do Brasileiro. O jogo em questão, no entanto, não seria o Grenal, mas o duelo contra o Botafogo, válido pela 9ª rodada da Série A do Brasileiro, marcado para o dia 16 de junho.

A diretoria do clube gaúcho entrou em contato com a Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (Secel) na quarta-feira (5) e manifestou interesse em jogar na praça esportiva da Gentilândia. Obtiveram como resposta que o estádio está à disposição e o próximo passo deverá ser a indicação do PV à CBF e fazer tratativas com a Federação Cearense de Futebol para a organização da partida.

O interesse em jogar no estádio Presidente Vargas tem justificativa na questão logística, já que três dias depois de encarar o Botafogo como mandante, o Grêmio enfrentará o Fortaleza como visitante no Castelão. A delegação do Imortal, portanto, passaria uma semana na capital cearense.

A Federação Cearense de Futebol ainda não foi comunicada oficialmente da decisão do Grêmio, mas admite que a possibilidade vinha sendo discutida nos bastidores e acredita que a definição pelo PV pode ocorrer até esta sexta-feira (7).

Grenal distante

O clássico do Rio Grande do Sul, no entanto, deverá ter outro endereço. O Diário do Nordeste apurou que não houve um entendimento entre as duas equipes que apontasse para o PV e existem outras praças esportivas, como o Mané Garrincha, em Brasília, à frente na preferência pelo Grenal.

O contato do Grêmio com a Secel foi exclusivamente para a partida contra o Botafogo.