Argentina x França: 'Hermanos' tem soberania no histórico de duelos entre as seleções

Argentina e França são as seleções que farão a final da Copa do Mundo de 2022. No histórico de confronto entre as equipes, os 'hermanos' levam a melhor contra os franceses. Ao total são 12 encontros, três deles em copas do mundo.

França e Argentina se enfrentaram doze vezes desde 1930, três delas em Copas do Mundo (1930, 1978 e 2018). A Argentina tem seis vitórias, contra três triunfos franceses e três empates. No total, a Argentina marcou quinze gols e sofreu onze.

A maior vitória da França aconteceu em 26 de março de 1986: os 'Bleus' venceram por 2 a 0 no Parque dos Príncipes (em Paris), em um amistoso. A Argentina conquistou duas vitórias com o placar de 2 a 0: uma em 13 de janeiro de 1971 em Mar Del Plata, em um amistoso, e a outra em 11 de fevereiro de 2009 em Marselha no Estádio Vélodrome, também em um amistoso.

A última partida entre as duas seleções data de 30 de junho de 2018, em Kazan (Rússia), pelas oitavas de final da Copa do Mundo: os Bleus, a caminho do bicampeonato mundial, venceram por 4 a 3.

RESULTADO DOS CINCO ÚLTIMOS CONFRONTOS

30/06/2018 | Kazan (Copa do Mundo) | França 4 X 3 Argentina

11/02/2009 | Marselha (amistoso) | Argentina 2 X 0 França

07/02/2007 | Saint-Denis (amistoso) | Argentina 1 X 0 França

26/03/1986 | Paris (amistoso) | França 2 X 0 Argentina

06/06/1978 | Buenos Aires (Copa do Mundo) | Argentina 2 X 1 França

A final da Copa do Catar já tem data e hora marcado. O jogo será disputado neste domingo, (18), às 12h, no estádio Lusail, em Doha.