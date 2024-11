Fortaleza x Apodi: veja datas das finais do Campeonato Brasileiro de Futsal

A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) divulgou as datas das finais do Campeonato Brasileiro da modalidade. O Fortaleza vai disputar o título com o Apodi (RN). A disputa pelo título será em dois jogos.

O Tricolor do Pici vai brigar pelo título inédito após eliminar o Sport na semifinal. Já o Apodi despachou o Yeesco, do Rio Grande do Sul. O primeiro duelo será em Mossoró, na Ginásio Municipal Pedro Ciarlini. A partida decisiva será no Centro de Formação Olímpica (CFO), na capital cearense.

VEJA DATAS DAS FINAIS

JOGO 1

Apodi x Fortaleza

Data: 17 de novembro

Hora: 09 horas

Local: Mossoró (RN)

JOGO 2

Fortaleza x Apodi

Data: 01/12

Hora: 09 horas

Local: Fortaleza (CE)