Fortaleza lança promoção "Passaporte Social" para torcedores de baixa renda; veja detalhes

Buscando abraçar e oportunizar o torcedor de baixa renda, o Fortaleza Esporte Clube lançou, no último domingo (07), a venda do "Passaporte Social". A promoção consiste em fazer com que os tricolores que ganham até meio salário mínimo por pessoa e até 3 salários mínimos de renda mensal ​total, assistam os cinco jogos restante do Leão, na Arena Castelão, por um valor único de R$ 60,00.

Desta forma, cada ingresso sairia por R$ 12,00. O torcedor que adquirir o Passaporte Social assistirá os confrontos do Fortaleza no setor Inferior Norte, tendo acesso somente pelo Portão M da Arena Castelão.

Para a aquisição da promoção, os torcedores precisarão ter registro no Cadastro Único (CadÚnico). Na hora da compra, que deverá ser feito em lojas físicas da Leão 1918 e Pici, o torcedor deverá apresentar o CadÚnico, RG e CPF.

Com cerca de 420 mil pessoas registradas no CadÚnico em Fortaleza, o presidente Marcelo Paz afirmou a necessidade de um bilhete mais em conta para pessoas de menor renda.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza Esporte Clube "A gente sentiu, por parte do nosso torcedor, a necessidade de um ingresso mais popular, de um acesso ao estádio de pessoas de menor renda. É um benefício de um custo baixíssimo."

O Passaporte Social começará a ser válido nesta quarta-feira (10) diante do São Paulo, às 21h30, na Arena Castelão, pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Até o final da competição, os duelos contra Ceará (33ª rodada), Palmeiras (34ª rodada), Juventude (36ª rodada) e Bahia (38ª rodada) também serão contemplados.