Ferroviário perde para Jacuipense, acumula 2ª derrota seguida e deixa G-4 da Série C

O Ferroviário perdeu mais uma partida na Série C do Campeonato Brasileiro. O Tubarão da Barra foi derrotado pelo Jacuipense, na tarde deste sábado (26), em Pituaçu, e com isso acumulou a 2ª derrota consecutiva a competição.

De quebra, com o resultado, o time coral segue com sete pontos e deixou o G-4 do Grupo A da Terceirona, caindo para a 5ª colocação, já que o Manaus venceu o Tombense, por 2 a 1, chegou aos nove pontos e ultrapassou o Ferrão.

Já o time baiano, que era o lanterna da chave e não havia vencido ninguém até então, chegou aos cinco pontos.

O JOGO

Legenda: Ferroviário foi melhor no jogo, mas pecou demais nas finalizações Foto: Lenilson Santos/Ferroviário

O Ferroviário foi dono da partida. Teve mais posse de bola, volume de jogo e criou mais chances de gol. Porém, pecou demais nas finalizações e não teve efetividade para converter a superioridade em vantagem no placar.

Mesmo jogando em casa, o Jacuipense adotou proposta mais defensiva, de marcação forte e aposta em contra-ataques. Em uma dessas investidas, abriu o placar aos 17 minutos, com Thiaguinho, que aproveitou vacilo da marcação coral e só empurrou para as redes após cruzamento.

O time comandado pelo técnico Francisco Diá sentiu o gol e passou a errar demais. Foram muitos passes errados, apresentando dificuldade de conectar jogadas ofensivas de perigo.

No intervalo, o treinador colocou Adilson Bahia e Berguinho e a dinâmica ofensiva melhorou. O Ferrão passou a ser ainda mais impositivo, com mais presença ofensiva, mas pecou demais no último passe e no momento de definir as jogadas, amargando assim a segunda derrota em cinco jogos na competição.

E AGORA?

O Ferroviário volta a campo no próximo sábado (3), para enfrentar o Volta Redonda, às 15 horas, na Vila Olímpica Elzir Cabral.

O desafio é voltar a vencer e marcar gols. Esta foi a segunda partida que o time passa em branco, sem balançar as redes adversárias, e com apenas dois gols marcados, o Tubarão da Barra possui o pior ataque do Grupo A da Série C.