Federação Catarinense suspende o estadual em razão da pandemia

A Federação Catarinense de Futebol anunciou no início da noite desta quarta-feira (3) a suspensão do campeonato estadual, decisão tomada em razão do avanço da pandemia. A paralisação não altera os jogos da rodada desta quarta que já estavam agendados, incluindo o clássico entre Avaí e Figueirense, e valerá somente a partir desta quinta (4).

Em Santa Catarina, alguns municípios decretaram a proibição de jogos de futebol em seus estádios. Entre eles está Criciúma, que abriga o clube homônimo, um dos representantes mais tradicionais do futebol catarinense.

O estado superou a marca de 99% dos leitos de UTI para adultos destinados ao tratamento da Covid-19. Alguns pacientes da região oeste de Santa Catarina, que aguardavam a liberação de leitos, precisaram ser transferidos para o Espírito Santo.

Os clubes catarinenses discutirão o futuro do torneio com a federação em reunião que está marcada para a sexta-feira (5).

Confira a nota da federação sobre a suspensão do Catarinense

"O Campeonato Catarinense da Série A está suspenso para as próximas rodadas. A decisão foi tomada em reunião de diretoria na sede da Federação Catarinense de Futebol (FCF) na tarde desta quarta-feira (03/03).

A suspensão veio a partir de decretos municipais impedindo a realização de jogos em suas respectivas cidades, atingindo metade dos clubes participantes.

Na sexta-feira (05/03), às 16 horas, será feito um Conselho Técnico extraordinário com todos os clubes para discutir o restante da competição."

