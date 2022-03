Ex-campeão do UFC, Cain Velásquez é preso após envolvimento em tiroteio

O americano Cain Velásquez, de 39 anos, foi preso por se envolver em um tiroteio em San Jose, cidade onde mora. Ídolo do MMA e ex-campeão do UFC, o lutador foi detido na segunda-feira e não tem direito a fiança. Ele está numa cadeia em Santa Clara, na Baía de San Francisco, Califórnia, nos Estados Unidos. As informações são do canal TV “NBC Bay Area”.

O peso-pesado tem uma audiência marcada para esta quarta-feira, 2 de março, ao meio-dia (horário local). As acusações que ele enfrenta ainda não foram reveladas.

A polícia local confirma apenas que um homem foi preso e outro está hospitalizado após tiroteio entre Monterey Highway e a Bailey Avenue, uma autoestrada e uma rua localizadas em San Jose.

O caso ocorreu por volta de 15h14 da tarde de segunda-feira. O homem preso é Velásquez. Ainda não identificado, o outro está em um hospital com lesões, mas sem risco de morte, de acordo com a polícia.

Ex-campeão dos pesos-pesados do UFC, Cain Velásquez vem do wrestling universitário. Ele dominou a categoria dos pesados no início da década passada quando conquistou o cinturão do Ultimate duas vezes.

Desde 2016, no entanto, o americano só entrou no octógono uma vez, em 2019. Na época, foi derrotado por Francis Ngannou e sofreu lesão no joelho. Na mesma época, passou a se dedicar mais ao wrestling profissional e teve passagens pela lucha livre mexicana e pelo WWE.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte