Em noite inspirada, Messi se iguala a Xavi como jogador que mais vestiu a camisa do Barcelona

O apito inicial do jogo no Camp Nou entre Barcelona e Huesca, nesta segunda-feira, válido pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol, já marcava um dia histórico para o camisa 10 dos donos da casa. Ao entrar em campo, Messi chegou a marca de 767 partidas vestindo a camisa blaugrana. O número coloca o argentino ao lado de Xavi Hernández como os dois jogadores que mais fizeram partidas oficiais pelo time catalão.



Inspirado, Messi foi decisivo na vitória por 4 a 1 contra o lanterna do campeonato. Foi ele quem abriu o placar com um golaço de fora da área aos 13 minutos do primeiro tempo. Griezmann ampliou o marcador com outro chute a longa distância. Ainda na etapa inicial, o árbitro viu um pênalti a favor do Huesca, que diminuiu a vantagem blaugrana com Rafa Mir. Mas a noite já estava predestinada ao capitão do Barcelona. No segundo tempo, Messi cruzou na área e Mingueza, de cabeça, fez 3-1.



No fim da partida, o argentino fechou sua atuação com chave de ouro. Em seu melhor estilo, finalizou rasteiro no canto do gol e decretou a vitória do Barça. Foi o gol de número 21 de Messi no Campeonato, que se firmou ainda mais na artilharia. Agora, o time catalão volta à segunda colocação na tabela, com 59 pontos. A distância para o líder Atlético de Madrid, que já foi de 10 pontos, caiu para quatro.



Após o jogo, Messi deixou um recado nas redes sociais sobre o recorde quebrado. “É uma grande honra chegar a esse número de jogos disputados pelo Barcelona. Obrigado a todos os companheiros que estiveram comigo nestes anos”, escreveu o jogador. Além do recorde de partidas oficiais, o argentino também se tornou o único jogador na história do futebol a marcar pelo menos 20 vezes em 13 temporadas consecutivas em ligas nacionais.