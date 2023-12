Coritiba x Corinthians: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Coritiba e Corinthians entram em campo nesta quarta (6), às 21h30 de Brasília, no Couto Pereira, em Curitiba (PR), para disputar a 38ª rodada da Série A do Brasileirão, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O Coritiba ocupa atualmente a 19ª colocação na tabela de classificação. O time soma 30 pontos em 37 rodadas disputadas e já está rebaixado para a Série B. Já o Corinthians é o 13º colocado com 47 pontos e está garantido na Copa Sul-Americana.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Premiere

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORITIBA

Luan Polli (Pedro Morisco); Natanael, Thalisson Gabriel, Kuscevic e Diogo Batista; Andrey (Willian Farias), Sabastián Gómez, Matheus Bianqui, Marcelino Moreno, Kaio César (Robson); Edu. Técnico: Guto Ferreira

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Gil, Caetano e Fábio Santos (Matheus Bidu); Moscardo, Maycon, Giuliano e Renato Augusto; Romero e Giovane. Técnico: Mano Menezes

CORITIBA x CORINTHIANS | FICHA TÉCNICA

Competição: 38ª rodada da Série A do Brasileirão

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data: 06/12/2023 (quarta)

Horário: 21h30 (de Brasília)