Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos proíbe o consumo de batata frita pelos atletas; veja o motivo

Nesta terça-feira (25), o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Paris divulgou o cardápio que estará disponível para os atletas que irão participar das Olimpíadas deste ano. As opções são diversas e com uma única proibição: o consumo de batatas fritas.

Segundo Estelle Lamotte, vice-diretora do restaurante da Vila Olímpica, o local que comporta os atletas foi construído em 1933 e não é o mais adequado para o preparo de frituras.

Apesar disso, os atletas ainda vão ter como opções: pizzas, risoto de açafrão, koulibiac de salmão, filé de frango, bife de lombo e filé de bacalhau. Além das sobremesas: tiramisù, cheesecake, frutas e opções de produtos sem lactose.

Serão 500 receitas servidas por 200 cozinheiros diariamente. Aproximadamente 15 mil atletas devem passar pelo restaurante, fazendo três refeições por dia.

Os atletas ainda passarão por uma área de triagem, fazendo o descarte dos resíduos utilizados nas refeições, como copos plásticos e não terão talheres descartáveis.

Também serão instalados 200 bebedouros, evitando o uso de garrafas plásticas.

Com disputas iniciadas no dia 26 de julho e encerramento marcado para 11 de agosto, as Olimpíadas de Paris vão contar com mais de 10 mil atletas em 32 modalidades.