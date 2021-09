Circuito de surfe "Que onda massa" movimenta 100 crianças e adolescentes da periferia

Beneficente e gratuita, a 1ª Etapa do evento "Que onda massa", circuito de surfe digital, está com inscrições abertas até o dia 23 de setembro, quando espera receber vídeos de 100 crianças e adolescentes da periferia de Fortaleza.

A ideia do projeto é oferecer uma competição estimulante e saudável com a prática esportiva para a garotada que frequenta uma das 22 escolinhas de surfe, entre a Barra do Ceará e o Caça e Pesca. Segundo a organização do evento, "uma das características não é ser uma grande competição, mas proporcionar a esses jovens surfistas uma melhora na sua qualidade de vida estimulando à socialização desses jovens e crianças através do esporte".

Para Ricardo Ramalho, organizador do evento, a iniciativa fortalece o vínculo dos jovens com o esporte e contribui para minimizar os impactos sociais da pandemia.

Ricardo Ramalho Organizar do projeto Nesse momento que tivemos da pandemia, eles sofreram como muitos, tanto na prática do esporte, para continuar nas escolas, como na alimentação. Estamos com essa oportunidade pensando em ajudar tudo: motivá-los a voltar pro esporte, fazendo essa onda digitalizada, é até uma forma de conhecimento pra eles ficarem cada vez mais modernos, e oportunidade para ajudar as famílias.

Inscrição

Cada inscrito receberá a doação de uma cesta básica, mas precisa estar matriculado regularmente em uma escola da rede pública ou particular de ensino. Para participar, a criança ou adolescente preencherá um formalário com informações pessoais e enviará um vídeo de sua melhor onda.

Transmissão

A 1ª etapa do circuito terá transmissão ao vivo no Youtube da TV Diário, a partir das 11h e mais informações estão disponíveis no instagram oficial do evento.

Categorias Masculino: Sub 8, Junior, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16

Feminino: Sub 12 e Junior Premiação aos campeões Categoria sub 14: Smartphone

Smartphone Categoria sub 16: Smartphone

Smartphone Categoria Junior Feminino: Smartphone

Smartphone Vice categoria sub 14: Bloco para prancha (poliuretanio)

Bloco para prancha (poliuretanio) Vice categoria sub 16: Bloco para prancha (poliuretanio)

Bloco para prancha (poliuretanio) Vice categoria Junior Feminino: Bloco para prancha (poliuretanio)

Bloco para prancha (poliuretanio) Troféu para os 3 primeiros colocados de cada categoria

