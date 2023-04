Cearenses irão representar o Brasil em Campeonato Internacional de natação em Portugal

A equipe de cearenses composta por Henrique Gurgel e Sheldon Breno irão representar a natação paralímpica brasileira no Open Internacional Europe Swimming Portugal 2023. A competição acontece de 12 a 16 de Abril na cidade do Porto em Portugal, que está no calendario internacional e também tem o aval do International Paralympic Committee (IPC).

Henrique Gurgel e Sheldon Breno representam uma parceria do Fortaleza Esporte Clube, Centro de Formação Olímpica do Nordeste (CFO) e Associação Cearense do Esporte Adaptado (ACEA).

A competição

Os treinamentos de reconhecimento de piscina acontecerão nos dias 13 e 14, e as disputas das provas serão nos dias 15 e 16. Toda a programação será no Complexo de Piscinas Campanhã, que tem a única piscina olímpica (50 metros) da cidade do Porto e uma das poucas cobertas de Portugal.

O equipamento que é cedido pela Câmara Municipal do Porto ao FC Porto por um período de 25 anos, não serve apenas a natação do clube, mas também as secções de boxe e desporto adaptado. É referência a possui padrão internacional do Comitê Internacional de Natação.



Os cearenses

O atleta multicampeão Henrique Gurgel já possui 2 títulos na Europa e foi Campeão do Open Internacional Germany Swimming Berlin e desta vez irá buscar mais um desafio no continente Europeu. Ele ainda é campeão panamericano, tem 9 títulos do Open Internacional Swimming Argentina, 4 títulos no Open Internacional Swimming Colômbia e 4 títulos Open Internacional Swimming Brazilian.

Em competições na Europa o atleta Sheldon Breno irá fazer sua estreia. Na cidade do Porto o atleta espera repetir suas atuações em títulos já conquistados no Open Internacional Swimming Argentina e no Open Internacional Swimming Colômbia.

