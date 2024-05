Cearense Thiago Monteiro supera qualifying e está na fase principal de Roland Garros

O cearense Thiago Monteiro está na chave principal de Roland Garros. Ele venceu na fase final do qualifying o espanhol Daniel Rincón, número 226 do mundo, superando o adversário por 6/4 6/2 e 1h12 de jogo.

Seu próximo desafio será o sérvio Miomir Kecmanovic, o número 55 do mundo. Os tenistas se enfrentaram em duas oportunidades, com uma vitória de cada lado. A mais recente foi de Monteiro no Masters 1000 de Roma neste ano.

Está será a sexta chave principal de Roland Garros que o cearense disputará. Ele avaliou sua passagem para a chave principal:

"Muito feliz por furar o quali mais uma vez aqui em Roland Garros, fazendo três jogos bem sólidos. Agora jogo na segunda contra o Kecmanovic, é um super desafio. Vou aproveitar para descansar e treinar para estar preparado e seguir jogando em alto nível", disse ele.