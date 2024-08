Cearense Naílton Oliveira será árbitro assistente no jogo da Libertadores na quarta-feira (14)

O cearense Naílton Oliveira, será árbitro assistente na partida entre Peñarol/URU e The Strongest/BOL, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Integrando o quadro da FIFA, Naílton está no quarteto de arbitragem para o jogo da próxima quarta-feira (14), às 21h30, no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéo, capital do Uruguai. Para este confronto, o quarteto e o VAR será todo brasileiro.

Naílton Oliveira estará acompanhado do árbitro Raphael Claus e o assistente Danilo Manis. Além do trio, Bruno Arleu estará na função de quarto árbitro, Daniel Nobre como VAR e Pablo Gonçalves de AVAR.

Esta será a segunda vez que o árbitro cearense irá atuar nesta edição da Copa Libertadores. Naílton já havia sido árbitro assistente no confronto entre Godoy Cruz/ARG e Colo-Colo/CHI, pela Pré-Libertadores.