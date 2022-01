Cearense Lucas Rabelo conquista 1ª etapa do Circuito Brasileiro de Skate Street, em Criciúma

O cearense Lucas Rabelo, vice-campeão mundial, conquistou o título da 1ª etapa do Circuito Brasileiro de Skate Street (STU Street) neste domingo (16), em Criciúma, Santa Catarina.

"Comecei o ano como eu gostaria, primeiro campeonato do ano e já ser campeão. É maravilhoso sentir o calor da galera. Começar o ano com chave de ouro é sensacional. Eu venho focado no meu skate, buscando evolução, para ter oportunidade de ganhar campeonatos e estar sempre preparado. Consegui achar manobras diferentes, achar obstáculos legais para conseguir fazer as manobras", disse o cearense, em entrevista ao Esporte Espetacular.

Em sua primeira apresentação, o cearense apresentou manobras difíceis em uma volta completa, sem erros, aumentando sua pontuação para: 6,19. Na primeira parte da final, Lucas Rabelo pontuou 5,92.

Nas manobras únicas, Rabelo apresentou um desempenho extraordinário, conseguindo 8.81. Com o título encaminhado, Lucas tentou uma manobra difícil, mas não conseguiu completar, encerrando a competição com 23.33. Wilton Souza ficou na 2ª colocação, enquanto Eduardo Neves fechou o pódio.

