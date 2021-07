Ceará empata sem gols com Cresspom/DF e decide em casa a vaga do Brasileiro Feminino Série A2

Na tarde deste domingo (11), o Ceará foi até o Distrito Federal e empatou com o Cresspom. O jogo de ida das quartas de final do Brasileiro Feminino Série A2 foi marcado pelo equilíbrio. Agora, as alvinegras decidem a vaga em casa. O duelo decisivo acontece no dia próximo domingo (18), no Estádio Franzé Moraes (Cidade Vozão)

O primeiro tempo foi de bastante movimentação e disputa no meio-campo. O Cresspom quis logo valer o mando de campo e estabelecer vantagem no mata-mata. A estratégia foi não dar espaço para as visitantes. O forte sol do Distrito Federal não deu folga para as atletas. As "Tigresas do Serrado" optaram pela posse de bola.

Já as "Meninas do Vovô",únicas representantes do Estado na competição, buscavam a saída rápida da defesa, porém pecavam na construção do "último passe".

Chances na trave

Os dois times voltaram com a mesma intensidade da primeira etapa. Pelo lado do Cresspom, Moara seguia bastante acionada pela esquerda. As "Meninas do Vovô" se defendiam e buscavam a velocidade de Jady e Michele Carioca.

A melhor chance das alvinegras chegou aos 12 minutos. Michele Carioca aproveitou um lance de contra-ataque e avançou com perigo pelo lado esquerdo. A finalização saiu fraca, mas dificultou bastante a vida da arqueira Alessandra que salvou para a linha de fundo.

A partir desse lance, o Ceará manteve o controle da partida. Aos 19, um susto. A zaga alvinegra saiu jogando errado e o Cresspom quase abre o placar. Goleira Ellen precisou fazer uma difícil defesa.

Aos 24, Laíssa Novinha brigou com a defesa e finalizou com oportunismo. A goleira Ellen fechou bem o ângulo e defendeu.

Jady era o nome mais perigoso do Vovô. Veloz, a atleta avançou pelo meio e arrematou no canto esquerdo da trave de Alessandra. Aos 47, quase o Ceará escreveu outra história na partida. O travessão salvou a equipe do DF após chute forte de fora da área. Apito final e o tão sonhado acesso será decido em casa.

Próximo duelo

O empate deixou a disputa em aberto. No próximo domingo (18), persistindo o empate, a vaga será decida na disputa de pênaltis. Quem passar enfrenta o vencedor do duelo entre América/MG e Atlético/MG. Na partida de ida do clássico mineiro, as altetas do Coelho venceram por 2x1.

A equipe alvinegra continua invicta na competição. De oito jogos disputados, o Ceará conquistou sete vitórias, marcando 27 gols e sofrendo apenas quatro.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte