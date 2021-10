CBF confirma jogo do Ferroviário pela Copa do Nordeste para a Arena Dunas em Natal

Na noite desta sexta-feira (15), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), informou que o Ferroviário jogará na Arena das Dunas, em Natal (RN), a partida única da 2ª Fase preliminar da Copa do Nordeste contra a Juazeirense/BA na terça-feira (19), às 21h30.

O pedido partiu do Ferroviário e acatado pela CBF após o clube ter o Castelão vetado para utlização, já que o Ceará jogará no estádio no dia seguinte pela Série A diante do Palmeiras pela Série A do Brasileiro

Bronca coral

O veto para o Tubarão da Barra aconteceu devido a um prazo mínimo de 48 horas ininterruptas entre as partidas realizadas na Arena Castelão, publicada em Portaria.

A Secretária do Esporte e Juventude (Sejuv) informou, em nota, que a partida entre Ceará e Palmeiras, marcada para o Castelão no dia 20, impede que o Ferroviário jogue um dia antes.

O presidente do Ferroviário, Newton Filho, criticou o veto ao clube coral e aguardava a definição da CBF, lamentando a perda do mando de campo por parte do Ferrão neste jogo único que vale vaga na fase de grupos da competição.