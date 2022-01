Campeonato Cearense de Surf 2022 tem início nesta quinta-feira

Vem aí o Campeonato Cearense de Surf 2022 - No Grau Surf Pro. A praia da Caponga, em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, recebe a etapa de abertura do evento que começa nesta quinta-feira (20) e vai até domingo. A pontuação acumulada vale na categoria Profissional para o torneio nacional da Associação Brasileira de Surf Profissional (Abrasp). Serão distribuídos R$10 mil reais em premiações.

Mais de 100 competidores participam. Das 15 categorias da disputa, 12 são voltadas para o público masculino (Sub 08, 12, 14, 16, 18, Open, PRÓ, Master, Kahuna, Legend, Long Open e Long Master), e outras três para o feminino (Sub 18, Open e Long Open). A competição será transmitida ao vivo no Youtube da Federação e no site Surfbyte.com.br/aovivo.

A competição é organizada pela Federação de Surf do Estado e patrocinada pelo Governo do Ceará, através da Sejuv, Prefeitura de Cascavel e No Grau Surf Wear.

