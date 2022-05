Reginaldo Holyfield, campeão mundial de boxe, é diagnosticado com depressão e diabetes

Reginaldo Holyfield, um dos maiores boxeadores do Brasil, trava nova luta. Aos 56 anos, ele foi diagnosticado com diabetes e depressão, e agora tem dificuldades para andar e falar. O ex-pugilista apareceu nas redes sociais com peso abaixo do normal e quase irreconhecível.

De acordo com a imprensa baiana, o ex-atleta estaria pesando cerca de 56 kg. Em 2015, quando foi um dos protagonistas da ‘luta do século’ contra o maior rival, Luciano Todo Duro, Holyfield pesava 86 kg, 30 a mais do que o peso atual.

Na carreira, Reginaldo conquistou seis títulos brasileiros quatro sul-americanos, seis latinos, um hispânico e dois mundiais pela Federação Mundial de Boxe (FMB).

Devido aos problemas de saúde, ele precisou de atendimento médico mas só conseguiu ser internado após três dias. Nas redes sociais, uma rede de solidariedade iniciada pelo cantor e compositor Tonho Matéria, pediu ajuda ao governador da Bahia, Rui Costa, e ao prefeito de Salvador, Bruno Reis, para ajudá-lo a conseguir atendimento médico.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte