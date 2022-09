Cachorro destrói centenas de figurinhas da Copa e causa prejuízo de quase R$ 1 mil; veja vídeo

Um cachorro destruiu centenas de pacotes de figurinhas do álbum da Copa do Mundo. Os tutores do animal, Mariana e Guilherme Navarro, viram o Spitz alemão destruir boa parte dos 400 pacotes comprados.

O casal de empresários tomou aquele susto ao chegar em casa e ver os itens espalhados pela sala. Ted, o cachorro de um ano e três meses, teria alcançado a mesa onde o material estava guardado em uma sacola.

Mariana explicou que 250 pacotes foram destruídos pelo animal. O prejuízo é de cerca de R$ 875,00, já que o casal gastou R$ 3,50 em cada. Ela postou o vídeo com a cena nas redes sociais e as imagens viralizaram.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte