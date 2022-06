Brasileiro Guilherme Costa consegue inédita medalha de bronze nos 400m livre no Mundial de Natação

O nadador Guilherme Costa, de 23 anos, ficou na terceira posição e garantiu a medalha de bronze na final dos 400 metros estilo livre no Mundial de Natação. O feito alcançado neste sábado (18) é o primeiro na história do Brasil neste segmento dos 4x100. A competição está sendo disputada em Budapeste.

O brasileiro finalizou a prova com 3 minutos, 43 segundos e 31 centésimos. Ele ficou atrás apenas do australiano Elijah Winnington (3:41.22), que conquistou o ouro, e do alemão Lukas Martens (3:42.85), que conseguiu a medalha de prata.

Esta foi a primeira medalha do Brasil e da América Latina no mundial em Budapeste 2022.

A conquista também é a primeira medalha em mundiais de Guilherme Costa. O nadador já foi campeão dos 1500 metros estilo livre no Pan-Americano e recordista Sul-Americano dos 1500m, 800m e 400m livre.

