Brasileiro de Surfe Feminino Profissional foi realizado em Fortaleza; veja campeões

O Mamala Surf Pro 2022, 1ª etapa do Campeonato Brasileiro de Surfe Profissional, terminou no domingo (17), em Praia Formosa, em Fortaleza. O evento recebeu algumas das principais surfistas do país. Monik Santos (PE) venceu a Pro, Ariane Gomes levou a Open e Gabi Queiroz venceu na categoria Sub-18. O evento distribuiu R$ 25 mil reais em prêmios para atletas do surfe e do bodyboarding.

Surf iniciante, intermediário, avançado, Sub 10, 14 e 18, Open, Master, Bodyboarding iniciante, Open, Pro foram algumas das 18 categorias disputadas. O evento durou cinco dias. Houve também apresentação de Surf Adaptado, Arte em Prancha, aulão de yoga, palestras sobre Lei Maria da Penha, Direitos da Mulher e outras atividades.

Monik Santos foi a grande campeã da categoria Surf Profissional. As cearenses Larissa dos Santos, Vitória Carneiro e Ariane Gomes na segunda, terceira e quarta colocações, respectivamente. Larissa dos Santos finalizou a competição com o maior somatório entre todas as modalidades, 15,75.

Entre as amadoras, a surfista Ariane Gomes conquistou o título da categoria Open. Nalanda Carvalho-PB, com Mayra Oliveira e Letícia Cavalcante completando o pódio na terceira e quarta colocações, respectivamente.

“Estou muito feliz com esse resultado. Muitas meninas vieram de outros estados e isso faz o nível da competição subir muito... O campeonato está lindo, a estrutura está muito acolhedora e a vibe está lá no alto o tempo inteiro. Parabéns às organizadoras pelo comprometimento e dedicação. O evento está incrível!”, disse Ariane.

Gabi é a mais nova revelação do surfe feminino cearense com apenas 13 anos. Na terceira colocação ficou Evely Kaline (PB), com Nicolly Freire (PB) completando o pódio na quarta colocação. Ela levou também o título na sua categoria original.

“Eu venho treinando há muito tempo. Apesar de ter perdido alguns campeonatos, consegui me recuperar e estou muito feliz, não só com o meu resultado, mas com toda a energia desse evento, que está muito top, com uma grande estrutura, organização impecável e muito afeto. Parabéns e muito obrigada às organizadoras”, concluiu Gaby.

RESULTADOS

SURF PROFISSIONAL

1ª Monik Santos-PE

2ª Larissa dos Santos-CE

3ª Vitória Carneiro-CE

4ª Ariane Gomes-CE

SURF OPEN

1ª Ariane Gomes-CE

2ª Nalanda Carvalho-PB

3ª Mayra Oliveira-CE

4ª Letícia Cavalcante-CE

SUB 18

1ª Ana Luiza-PB

2ª Gabrielly Queiroz-CE

3ª Evely Kaline-PB

4ª Nicolly Freire-PB

SUB 14

1ª Gabrielly Queiroz-CE

2ª Nicolly Freire-PB

3ª Rilary Silva-CE

4ª Anaelya de Lima-CE

SUB 10

1ª Mariana Dantas-CE

2ª Mariana Pinheiro-CE

3ª Jade Melissa-CE

4ª Emilly Hadassa-CE

SURF MASTER

1ª Renata Bittencourt-CE

2ª Raphaela Bahia-CE

3ª Regina Ferreira-CE

4ª Daniela Bomfim-CE

SURF INICIANTE

1ª Lais Barata (CE)

2ª Mariana Dantas (CE)

3ª Sarah Sousa (CE)

4ª Maria Luiza (CE)

SURF INTERMEDIÁRIO

1ª Beatriz Maia (CE)

2ª Zizira Tavares (CE)

3ª Karen Beatriz (CE)

4ª Thayne Braga (CE)

SURF AVANÇADO

1ª Giulia Bianchi (CE)

2ª Ana Maria (CE)

3ª Clara Binda (CE)

4ª Hêmelly Praxedes (CE)

LONGBOARD OPEN

1ª Mayra Oliveira (CE)

2ª Erica Prado (RJ)

3ª Bianca Cardoso (CE)

4ª Sol Tostes (CE)

LONGBOARD INICIANTE

1ª Suzanne Santiago (CE)

2ª Isabella Von Haydin (CE)

3ª Daniele Kedma (CE)

4ª Yasmin Djalo (CE)

SUP WAVE OPEN

1ª Kilvia (CE)

2ª Ana Carolina (CE)

3ª Maria Kesiane (CE)

BB PRO

1ª Dalete Mousinho-CE

2ª Liege Laurentino-CE

3ª Bia Jesus-CE

4ª Natália Silva-CE

BB OPEN

1ª Iasmim Guedes-CE

2ª Graziela Monteiro-CE

3ª Samia Guedes-CE

4ª Cely Silva-CE

BB INICIANTE

1ª Luna Ferreira-CE

2ª Tayane Sales-CE

3ª Elizabeth Carvalho-CE

4ª Lilian Araújo-CE

CASADINHA

1ª Mayra e Patrícia

2ª Hemilly e Iasmim

3ª Ana e Cely

4ª Ariane e Tayane

SURF ADAPTADO CADEIRANTE

1º Emerson Martins (CE)

2º Kelvin dos Santos (CE)

3º Kairo Rodrigues (CE)

SURF ADAPTADO

1º Gilmário Guimarães (CE)

2ª Francisco das Chagas (CE)

3º Carlos Wesley

4º Juan Yure (CE)

5º Rafael Saraiva (CE)

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte