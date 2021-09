Avião com seleção da Alemanha tem falha mecânica e faz pouso fora da rota na Escócia

A seleção masculina de futebol da Alemanha sofreu um susto nesta quinta-feira (9) durante voo de volta ao país. Por conta de uma falha mecânica no avião, o piloto realizou uma aterrissagem fora do planejado na cidade de Edimburgo, na Escócia.

A informação foi revelada na conta oficial da equipe nas redes sociais. “Nosso voo de volta para casa foi redirecionado para Edimburgo com o objetivo de realizar uma inspeção de segurança de precaução no avião. De lá, viagem direta de volta como planejado”, publicou em nota no Twitter.

Segundo o jornal alemão ‘Bild’, a falha na aeronave foi no gerador de energia. Na Escócia, a delegação mudou de avião para seguir a viagem aérea.

A equipe entrou em campo na quarta (8) e venceu a Islândia por 4 a 0 pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 na Europa. No Grupo J, lidera com 15 pontos em seis jogos, somando cinco vitórias e um empate no chaveamento.