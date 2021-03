Atacante Jael é regularizado e já pode estrear pelo Ceará

Um dos principais nomes entre os reforços anunciados pelo Ceará para a temporada 2021, o atacante Jael já pode estrear pelo Alvinegro. O centroavante, de 32 anos, teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (5) e com isso fica à disposição do técnico Guto Ferreira para atuar.

A regularização de Jael demorou um pouco mais que de outros jogadores, pelo fato de se tratar de uma transferência internacional, já que ele estava no futebol japonês. Mas o departamento de futebol do clube agiu rápido para deixá-lo apto antes do duelo contra o Vitória, às 16 horas deste sábado (6), na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste.

Legenda: Jael no BID Foto: BID/CBF

O centroavante Jael estava livre no mercado após rescindir contrato com o FC Tokyo, do Japão. No futebol asiático, atuou também pelo Matsumoto Yamaga.

Aos 32 anos, o atacante acumula passagem por times como Flamengo, Bahia, Sport e Atlético-MG.

Em 2017, foi contratado pelo Grêmio, onde teve grande destaque. No Imortal Gaúcho, marcou 14 gols e ajudou o clube gaúcho a conquistar uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana.